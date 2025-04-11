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11.04.2025 (21:00)

На Балтийском флоте прошла тренировка с органами военного управления, соединениями и воинскими частями

На Балтийском флоте прошла командно-штабная тренировка с органами военного управления, соединениями и воинскими частями.

Под руководством командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Липилина отрабатывались вопросы подготовки и управления соединениями и воинскими частями в ходе ведения различных тактических действий. Тренировка проводилась в соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота на 2025 год.

В ходе тренировки органы военного управления, соединения и воинские части отработали вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, экстренную подготовку личного состава и военной техники к выходу в районы боевого предназначения для выполнения учебно-боевых задач.

К командно-штабной тренировке было привлечено порядка 5000 военнослужащих, задействовано до 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, до 15 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
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