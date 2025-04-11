11.04.2025 (12:25)

Заявление Минобороны России

Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре.



За прошедшие сутки ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетики.



В Брянской области – 11 апреля в 05.09 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта «Хвощёвская» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии. Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Севском районе.



В Курской области – 10 апреля в 09.00 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта «Мокрушино» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» из-за разрушения комплектной трансформаторной подстанции произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Без электроснабжения оставались бытовые потребители в Беловском районе.



В Луганской Народной Республике – 10 апреля в 11.43 в результате намеренного обстрела ВСУ повреждено здание Троицкого участка Сватовского РЭС и разрушено здание склада ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» в пгт. Троицкое. Осколочные ранения получил ведущий инженер предприятия. 10 апреля в 15.02 в результате атаки украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 110 кВ «Рубежная» ГУП ЛНР «РСК» выведен из строя трансформатор.



В Запорожской области – 10 апреля в 23.55 в результате атаки украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 35 кВ Пологи ГУП «Таврия-Энерго» выведен из строя трансформатор. Без электроснабжения осталось около 7 250 человек в шести населенных пунктах.

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