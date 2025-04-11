11.04.2025 (17:00)

На военной базе ЮВО в Армении военнослужащие уничтожили условного противника из зенитных установок ЗУ-23-2

На высокогорном полигоне «Алагяз» военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении, в ходе плановых занятий по огневой подготовке военнослужащие зенитно-ракетной батареи военной базы ЮВО в Армении выполнили стрельбы из 23-мм зенитных установок ЗУ-23-2 по наземным и воздушным целям.

Расчеты зенитных установок выдвинулись на рубеж ведения огня и уничтожили все воздушные и наземные цели условного противника.

Поражаемые мишени имитировали легкобронированную технику, пехоту, укрепленные пункты, низколетящие летательные аппараты противника. Стрельба велась на дистанциях до 2500 м.

При выполнении упражнения расчеты зенитных установок отработали занятие огневой позиции, подготовку ЗУ-23-2 к стрельбе, выявление цели и смену огневых позиций.

Занятия на полигоне проводились под руководством офицеров-инструкторов, имеющих боевой опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции.

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