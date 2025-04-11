11.04.2025 (11:00)

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад»

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск «Запад», где заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника в зоне ответственности группировки.

«Всего с начала года на Изюмском направлении освобождено 18 населенных пунктов, более 330 квадратных километров территорий. В четырех населенных пунктах в настоящее время продолжаем вести боевые действия по их освобождению», – доложил командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев.

На командном пункте Андрею Белоусову доложили особенности применения современных беспилотных летательных аппаратов различного назначения, используемых как для нанесения огневого поражения противнику, так и доставки военнослужащим группировки материально-технических средств на передовые позиции.

Также Министру обороны РФ представили средства противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, разработанные с учетом опыта СВО и предложений военнослужащих группировки.

В завершение работы глава российского военного ведомства поблагодарил военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

За проявленные самоотверженность и героизм Андрей Белоусов вручил военнослужащим государственные награды. В том числе ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.

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