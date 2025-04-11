11.04.2025 (19:00)

Экипажи боевых машин Ленинградского военного округа поразили цели на полигоне в ночное время суток

В Ленинградской области на полигоне Ленинградского военного округа прошли ночные боевые стрельбы экипажей боевых машин пехоты БМП-2 мотострелкового соединения общевойсковой армии Ленинградского военного округа.

Военнослужащие отработали поражение целей из всего комплекса штатного вооружения бронетехники:30-мм пушки 2А42, 7,62-мм пулемета ПКТ и ПТРК. В ходе стрельб в ночное время наводчики-операторы применили приборы ночного видения, установленные на прицелы.

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