Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.04.2025 (19:00)

Экипажи боевых машин Ленинградского военного округа поразили цели на полигоне в ночное время суток

В Ленинградской области на полигоне Ленинградского военного округа прошли ночные боевые стрельбы экипажей боевых машин пехоты БМП-2 мотострелкового соединения общевойсковой армии Ленинградского военного округа.

Военнослужащие отработали поражение целей из всего комплекса штатного вооружения бронетехники:30-мм пушки 2А42, 7,62-мм пулемета ПКТ и ПТРК. В ходе стрельб в ночное время наводчики-операторы применили приборы ночного видения, установленные на прицелы.

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Боевая подготовка , Полигон
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false