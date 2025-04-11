Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.04.2025 (18:00)

Военнослужащие Ленинградского военного округа провели тренировку по ориентированию на местности в Мурманской области

Военнослужащие Ленинградского военного округа провели тренировку по ориентированию на местности на полигоне в Мурманской области.

В рамках занятий по военной топографии военнослужащие отработали вопросы ориентирования на местности при помощи компаса и карты. На заблаговременно подготовленном инструкторами маршруте на каждой узловой точке были заложены листки с указаниями по нахождению следующей.

Кроме работы с картой были отработаны вопросы движения по азимутам, подсчета пройденного расстояния, а также нахождения точки стояния по местным предметам.

Во время ночных занятий военнослужащие потренировались определению сторон света по местным предметам и звездам.

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Полигон , Специальная подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false