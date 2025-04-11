11.04.2025 (13:00)

В Ленинградской области разведчики Ленинградского военного округа провели занятия с бронетехникой

На полигоне в Ленинградской области военнослужащие разведывательных подразделений общевойсковой армии Ленинградского военного округа провели тактическое занятие по противодействию противника на колонне бронетехники.

По плану тренировки военнослужащие отработали совершение комбинированного марша, проведение технической разведки, выявление целей при помощи разведывательных БПЛА, проведение нападения на учебную диверсионно-разведывательную группу условного противника.

Подобные тренировки направлены на приобретение военнослужащими навыков проведения разведывательных мероприятий и ведения боя с условным противником на незнакомой местности.

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