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11.04.2025 (23:00)

Военные коммунальщики Забайкальского края принимают участие в противопожарных мероприятиях

В связи с пожароопасной обстановкой на территории Забайкальского края специалисты жилищно-коммунальной службы №8 (г. Чита) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО), проводят комплекс мероприятий, направленных на предотвращение пожароопасных ситуаций.

В настоящее время на территориях, прилегающих к военным городкам завершена работа по обустройству минерализированных полос, проведена очистка на территории объектов складского хозяйства и жилищно-коммунального назначения от остатков сухой травы и иных горючих материалов, создан запас воды и песка на объектах защиты.

На всех производственных участках проведены инструктажи по порядку действий в случае возникновении пожароопасной ситуации, организован мониторинг близлежащих территорий.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Пожарная безопасность
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