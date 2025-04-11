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11.04.2025 (16:00)

Разведчики ВВО отработали действия в тылу условного противника в ходе тренировки в Приморском крае

В Приморском крае в общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) прошла тренировка с диверсионно-разведывательными группами в тылу условного противника.

В рамках тренировки военнослужащие вскрыли место расположения замаскированного полевого лагеря условного противника при помощи беспилотных летательных аппаратов. Затем разведчики совершили марш в указанный район, где провели доразведку местности с использованием специальных приборов, после чего уничтожили живую силу условного противника, захватив секретные документы.

Таже разведчики отработали различные способы ведения разведки, приемы маскировки с применением штатных и подручных средств с учетом рельефа местности, а также навыки скрытного передвижения.

Особое внимание в ходе полевых занятий уделяется вопросам индивидуальной подготовки разведчиков, совершенствованию навыков умелого применения вооружения и военной техники, технических средств разведки и специальных средств при выполнении боевых задач.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения
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