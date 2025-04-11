11.04.2025 (15:00)

В Забайкалье мотострелки общевойсковой армии ВВО обучаются стрельбе из крупнокалиберных пулемётов

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, осваивают стрельбу из различных видов стрелкового оружия.

Практические стрельбы проходят на одном из полигонов объединения ВВО, где под руководством опытных офицеров и участников специальной военной операции (СВО), военнослужащие выполняют боевые стрельбы из 7,62-мм пулемётов и крупнокалиберного станкового пулемёта калибра 12,7-мм.

Боевые стрельбы из пулемётов калибра 7,62-мм выполняются из различных положений, как с места, так и в движении. Для скрытного перемещения по полю боя военнослужащие используют рельеф местности, фрагменты зданий, а также другие, естественные и искусственные укрытия.

Пулеметчики выполняют нормативы по изготовке расчетов к бою и боевую стрельбу по мишеням, имитирующим легкобронированную технику, долговременные огневые точки, беспилотники и живую силу противника.

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