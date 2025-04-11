11.04.2025 (10:30)

Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Запад» уничтожил уничтожили замаскированные позиции, 82–мм миномет и живую силу ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Запад» уничтожил уничтожили замаскированные позиции, 82–мм миномет и живую силу ВСУ

Артиллерийские подразделения мотострелковой бригады 25 общевойсковой армии группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ.

Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду.

В этот раз расчеты гаубиц Д-30 при выполнении огневых задач уничтожили вскрытые разведчиками замаскированные позиции, 82–мм миномет и живую силу ВСУ.

Выполнив боевые задачи, артиллеристы помогли продвинуться нашим штурмовым подразделениям и занять более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции.

Военнослужащим приходится ежедневно работать в различных условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут после получения цели до произведения выстрела.

Военнослужащие группировки войск «Запад» на достигнутом не останавливаются и продолжают уничтожать все выявленные цели. Ведут сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь по противнику. Стреляют и на максимальную дальность, а это полтора десятка километров.

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