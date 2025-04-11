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11.04.2025 (09:30)

Расчёты оптоволоконных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожают военные объекты ВСУ на Красноармейском направлении

Расчёты ударных FPV-дронов алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» продолжают выслеживать и уничтожать технику, блиндажи и миномётные точки ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции.

В ходе боевой работы расчёты ударных дронов в режиме дежурного полёта обнаруживают блиндажи, миномётные точки, антенны ретрансляторов и военную технику противника. Оптоволоконные дроны позволяют операторам выискивать даже самые замаскированные в лесополосах цели и с высокой точностью уничтожать их. Благодаря наработанному мастерству пилотирования операторы с ювелирной точностью направляют свои дроны прямо во вражеские блиндажи, уничтожая их вместе с личным составом ВСУ. Также, весенняя распутица становится ловушкой для военной техники противника, а застрявшие в грязи автомобили становятся лёгкой мишенью для опытных пилотов. Кроме этого, военнослужащие наносят разрушительные удары по укреплениям противника радиоуправляемыми FPV-дронами, направляя их на большой скорости в цель, не оставляя шансов личному составу ВСУ скрыться.

Благодаря профессиональным действиям операторов FPV-дронов мотострелкового соединения группировки войск «Центр» противник ежедневно теряет боевую технику и несет значительные потери в живой силе на боевых позициях на подступах к Красноармейску.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Специальная военная операция
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