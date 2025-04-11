11.04.2025 (09:30)

Расчёты оптоволоконных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожают военные объекты ВСУ на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёты оптоволоконных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожают военные объекты ВСУ на Красноармейском направлении

Расчёты ударных FPV-дронов алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» продолжают выслеживать и уничтожать технику, блиндажи и миномётные точки ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции.

В ходе боевой работы расчёты ударных дронов в режиме дежурного полёта обнаруживают блиндажи, миномётные точки, антенны ретрансляторов и военную технику противника. Оптоволоконные дроны позволяют операторам выискивать даже самые замаскированные в лесополосах цели и с высокой точностью уничтожать их. Благодаря наработанному мастерству пилотирования операторы с ювелирной точностью направляют свои дроны прямо во вражеские блиндажи, уничтожая их вместе с личным составом ВСУ. Также, весенняя распутица становится ловушкой для военной техники противника, а застрявшие в грязи автомобили становятся лёгкой мишенью для опытных пилотов. Кроме этого, военнослужащие наносят разрушительные удары по укреплениям противника радиоуправляемыми FPV-дронами, направляя их на большой скорости в цель, не оставляя шансов личному составу ВСУ скрыться.

Благодаря профессиональным действиям операторов FPV-дронов мотострелкового соединения группировки войск «Центр» противник ежедневно теряет боевую технику и несет значительные потери в живой силе на боевых позициях на подступах к Красноармейску.

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