11.04.2025 (09:00)

Расчёт САУ 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёт САУ 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении СВО

Расчет 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевой задачи уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении специальной военной операции.

ВСУ всеми силами пытаются удержать позиции перед Красноармейском, так в одном из зданий боевики оборудовали опорный пункт с укрепленными огневыми точками. Нанесение удара по опорному пункту украинских боевиков, расположенном в здании был скорректирован с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». Получив координаты цели, артиллеристы на боевой машине выдвинулись в заранее подготовленный район. Переведя машину из походного положения в боевое, военнослужащие выполнили серию залпов 203-мм осколочно-фугасными снарядами весом 110 килограмм каждый, уничтожив выявленные цели.

После выполнения боевой задачи расчёт оперативно покинул огневую позицию. Уничтожение данного укрепленного опорного пункта позволило продвинуться нашим штурмовикам ближе к Красноармейску.

Кроме этого, медалью «За боевые отличия» был удостоен отличившийся в ходе боевой работы военнослужащий расчета. Ведомственную награду вручил бойцу командир подразделения прямо на передовой позиции в перерыве между выполнением боевых задач.

Артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» ежедневно выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения, объектов военной инфраструктуры и военной техники ВСУ.

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