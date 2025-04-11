11.04.2025 (10:00)

Корабли ВМФ России вышли в Индийский океан после участия в военно-морском учении «Индра Нэви-2025»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Корабли ВМФ России вышли в Индийский океан после участия в военно-морском учении «Индра Нэви-2025»

Отряд кораблей Военно-Морского Флота России завершил программу делового захода в порту Ченнаи Республики Индия и вышел в Индийский океан для выполнения задач по плану дальнего похода.

В Республику Индия отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» прибыл 26 марта. Совместно с кораблями ВМС Республики Индия в акватории Бенгальского залива состоялось российско-индийское военно-морское учение «Индра Нэви-2025». От индийской стороны участвовали эсминец «Рана» и корвет «Кутар».

В течение трёх дней моряки двух дружественных стран успешно отработали тактическое маневрирование в составе совместных строёв, совершенствовали практические навыки борьбы с беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами условного противника, провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Кроме задач учения, в индийском порту Ченнаи экипажи российских кораблей поучаствовали в спортивных играх, посетили местные достопримечательности и другие мероприятия культурной программы.

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