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11.04.2025 (08:30)

Расчеты ЗРК «Стрела-10М» группировки войск «Восток» в круглосуточном режиме прикрывают мотострелков от средств воздушного нападения ВСУ

Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10М» 38-й мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии группировки войск «Восток» обеспечивают надежное прикрытие мотострелков от средств воздушного нападения ВСУ на Южно-Донецком направлении специальной военной операции.

Военнослужащие непрерывно контролируют воздушное пространство. При обнаружении в зоне ответственности любого воздушного объекта, не идентифицированного системой «свой-чужой», операторы немедленно переводят цель на сопровождение с возможностью её оперативного поражения.

Комплекс «Стрела-10» эффективно поражает самолёты, вертолёты и БПЛА противника. Важным преимуществом является возможность ведения огня как с неподвижной позиции, так и в движении.

Расчёты ПВО обеспечивают защиту не только передовых рубежей и тыловых объектов группировки, но и гражданской инфраструктуры, включая населённые пункты, подвергающиеся угрозе воздушных атак.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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