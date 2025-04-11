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11.04.2025 (08:00)

Военнослужащие штурмового подразделения 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» оборудовали тыловой лагерь на Харьковском направлении СВО

Временный пункт дислокации штурмового отряда 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», где созданы все необходимые условия для комфортного отдыха, расположен в тыловом районе специальной военной операции.

Уютные спальные места, баня, ремонтная мастерская мототехники и столовая с горячим питанием расположены в заглубленных помещениях. Именно сюда бойцы возвращаются после выполнения боевых задач, чтобы восстановить свои силы.

Первым, что было построено это укрепления и закрытые огневые позиции. На их местах часовые следят за угрозой атаки вражеских БпЛА, появлением дронов-разведчиков и диверсионно-разведывательных групп противника. Доставка боеприпасов, продовольствия и личного состава на линию боевого соприкосновения осуществляется малогабаритным транспортом высокой проходимости.

Для беспрерывного выполнения боевых задач для бойцов также была обустроена подземная мастерская, в которой можно восстановить возникшие поломки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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