11.04.2025 (08:00)

Военнослужащие штурмового подразделения 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» оборудовали тыловой лагерь на Харьковском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие штурмового подразделения 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» оборудовали тыловой лагерь на Харьковском направлении СВО

Временный пункт дислокации штурмового отряда 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», где созданы все необходимые условия для комфортного отдыха, расположен в тыловом районе специальной военной операции.

Уютные спальные места, баня, ремонтная мастерская мототехники и столовая с горячим питанием расположены в заглубленных помещениях. Именно сюда бойцы возвращаются после выполнения боевых задач, чтобы восстановить свои силы.

Первым, что было построено это укрепления и закрытые огневые позиции. На их местах часовые следят за угрозой атаки вражеских БпЛА, появлением дронов-разведчиков и диверсионно-разведывательных групп противника. Доставка боеприпасов, продовольствия и личного состава на линию боевого соприкосновения осуществляется малогабаритным транспортом высокой проходимости.

Для беспрерывного выполнения боевых задач для бойцов также была обустроена подземная мастерская, в которой можно восстановить возникшие поломки.

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