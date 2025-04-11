11.04.2025 (08:00)
Военнослужащие штурмового подразделения 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» оборудовали тыловой лагерь на Харьковском направлении СВО
Временный пункт дислокации штурмового отряда 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», где созданы все необходимые условия для комфортного отдыха, расположен в тыловом районе специальной военной операции.
Уютные спальные места, баня, ремонтная мастерская мототехники и столовая с горячим питанием расположены в заглубленных помещениях. Именно сюда бойцы возвращаются после выполнения боевых задач, чтобы восстановить свои силы.
Первым, что было построено это укрепления и закрытые огневые позиции. На их местах часовые следят за угрозой атаки вражеских БпЛА, появлением дронов-разведчиков и диверсионно-разведывательных групп противника. Доставка боеприпасов, продовольствия и личного состава на линию боевого соприкосновения осуществляется малогабаритным транспортом высокой проходимости.
Для беспрерывного выполнения боевых задач для бойцов также была обустроена подземная мастерская, в которой можно восстановить возникшие поломки.