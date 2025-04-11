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11.04.2025 (07:30)

Расчет 152-мм орудия «Гиацинт-Б» 52 артиллерийской бригады ВДВ уничтожил пункт дислокации расчётов БпЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

На Каховском направлении в Херсонской области подразделения российских десантников продолжают вести активные боевые действия, не допуская попыток ВСУ переправиться на левый берег Днепра и уничтожая его на правобережье. Большую роль в этом играют расчеты Новороссийской отдельной артиллерийской бригады ВДВ, которые своим огнем уничтожают личный состав противника, накапливающийся для последующих попыток переправы на наш берег, и выбивают артиллерию противника на правом берегу Днепра в ходе контрбатарейной борьбы.

Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БпЛА) обнаружила в глубине территории, контролируемой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, пункты дислокации расчётов БпЛА ВСУ. Противник засел в подвалах полуразрушенных строений, откуда осуществлял запуски дронов различного типа, для нанесения ударов и ведения разведки наших позиций на левом берегу Днепра. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией.

После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению 152-мм орудие «Гиацинт-Б» и точными выстрелами нанесли поражение противнику, уничтожив его пункты дислокации и оставив весь его личный состав под развалинами домов в подвалах.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ) , Специальная военная операция
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