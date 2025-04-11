11.04.2025 (07:00)

В Уссурийске отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде вручен орден Суворова



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Уссурийске отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде вручен орден Суворова

В столице Приморского края – Уссурийске – состоялась торжественная церемония вручения ордена Суворова отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Высокую награду к полотнищу Георгиевского знамени соединения прикрепил исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин.

Уссурийские десантники принимали участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, выполняли специальное задание Правительства Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики. Более восьмисот гвардейцев-десантников были награждены государственными и ведомственными наградами.

С первых дней специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины военнослужащие соединения мужественно и с честью выполняют все поставленные боевые задачи.

За мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, более 1200 военнослужащих бригады удостоены высоких государственных наград.

Сегодня гвардейцы десантно-штурмовой бригады продолжают успешно выполнять поставленные задачи.

По окончании торжественного мероприятия гостей соединения ждал праздничный концерт в исполнении бригадного оркестра и артистов Уссурийского городского округа.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице