11.04.2025 (07:00)
В Уссурийске отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде вручен орден Суворова
В столице Приморского края – Уссурийске – состоялась торжественная церемония вручения ордена Суворова отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Высокую награду к полотнищу Георгиевского знамени соединения прикрепил исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Сергей Чубарыкин.
Уссурийские десантники принимали участие в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, выполняли специальное задание Правительства Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики. Более восьмисот гвардейцев-десантников были награждены государственными и ведомственными наградами.
С первых дней специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины военнослужащие соединения мужественно и с честью выполняют все поставленные боевые задачи.
За мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, более 1200 военнослужащих бригады удостоены высоких государственных наград.
Сегодня гвардейцы десантно-штурмовой бригады продолжают успешно выполнять поставленные задачи.
По окончании торжественного мероприятия гостей соединения ждал праздничный концерт в исполнении бригадного оркестра и артистов Уссурийского городского округа.