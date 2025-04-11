11.04.2025 (06:30)

Артиллеристы 152-мм орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления БпЛА в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы 152-мм орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления БпЛА в Херсонской области

Артиллеристы 152-мм буксируемой пушки «Гиацинт-Б» 18 общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению артиллерии, техники, укреплённых позиций и пунктов управления БпЛА ВСУ в Херсонской области.

Операторами подразделения воздушной разведки было выявлено место запуска FPV-дрона. Координаты места дислокации украинских боевиков были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона.

Артиллеристы, получив координаты местоположения пункта управления БпЛА ВСУ, размаскировались, навелись и предельно точным выстрелом уничтожили пункт управления БпЛА, находившийся в заброшенном доме на правом берегу Днепра.

«В основном это артиллерийские орудия, как времён создания Советским Союзом, так и западного производства орудия. В основном это могут быть как самоходные артиллерийские орудия, так и буксируемые гаубицы, пушки, те же самые гиацинты, которые стоят на том берегу противника. Они перестали работать по нам артиллерией, так как расчёты натренировали свои навыки. Время до открытия огня стало гораздо быстрее, что заставило противника меньше работать со своих западных артиллерийских систем.» - рассказал старший офицер батареи с позывным «Двина»

После завершения боевой работы расчёт артиллеристов производит маскировку орудия и покидает огневую позицию, укрывшись в блиндаже.

Целеуказание и корректировка огня артиллерии ведётся с помощью воздушного разведчика БпЛА. Также это позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

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