10.04.2025 (23:00)
На сборных пунктах субъектов РФ, расположенных в зоне ответственности ЮВО, стартовали первые отправки команд призывников в войска
На сборных пунктах субъектов Российской Федерации, расположенных в зоне ответственности Южного военного округа (ЮВО), состоялись первые отправки команд призывников весеннего 2025 года призыва.
Всего в подразделения Вооруженных Сил направлено для прохождения военной службы более 350 призывников из 19 субъектов Российской Федерации в границах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Более 90 процентов из них направлены в соединения и воинские части ЮВО.
Призывниками пройдены необходимые мероприятия медицинского освидетельствования, профессионально-психологического отбора, они обеспечены военной формой одежды, персональными электронными картами военнослужащих и банковскими картами для начисления денежного довольствия.
Перевозка призывных команд к местам прохождения службы организована автомобильным и железнодорожным транспортом. На время следования призывники обеспечиваются индивидуальными рационами питания и бутилированной водой.
Все граждане, призванные в ходе весеннего 2025 года призыва будут проходить службу на территории Российской Федерации. В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил в новых регионах Российской Федерации или для участия, в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут.