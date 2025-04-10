10.04.2025 (22:30)

Военные полицейские ЦВО привели в порядок памятник Неизвестному солдату в Оренбуржье

Военнослужащие военной комендатуры посёлка Комаровский Оренбургской области совместно с представителями местной администрации привели в порядок памятник Неизвестному солдату.

Военные полицейские привели в порядок прилегающую к монументу территорию, убрали мусор и старую листву. Кроме того, военнослужащие очистили от пыли и грязи сам монумент, покрасили и восстановили читабельность табличек, привели в порядок рядом стоящую «Звезду», символизирующую мужество и отвагу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В завершении мероприятия личный состав комендатуры почтил минутой молчания память погибших в годы войны оренбуржцев и возложили цветы к подножию монумента.

Военные полицейские в преддверии Дня Победы в регионах Урала, Сибири и Поволжья приведут в порядок монументы, посвящённые великому празднику. Первыми в акции приняли участие военнослужащие из города Вольска и посёлка городского типа Рощинский. Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание и побуждение молодого поколения военнослужащих к изучению истории Отечества.

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