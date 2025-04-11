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11.04.2025 (06:00)

Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и пункт управления БпЛА ВСУ

Операторы ударных дронов 27-го гвардейского артиллерийского полка Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике.

Воздушной разведкой были обнаружены площадки запуска и посадки гексокоптеров R-18 противника, которые вывели наших артиллеристов непосредственно на пункты управления БпЛА.

Благодаря точными ударами FPV-дронов, в том числе и на оптоволкне, пункты управления вместе с личным составом ВСУ были уничтожены. Также были уничтожены вражеские коптеры типа «Баба-Яга» и склад боеприпасов противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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