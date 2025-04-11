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11.04.2025 (05:30)

Военные инженеры Южной группировки войск осуществляют сплошное разминирование местности на Кураховском направлении

Специалисты отдельного инженерно-саперного батальона 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск осуществляют сплошное разминирование местности на Кураховском направлении.

Инженерные подразделения Южной группировки войск ежедневно осуществляют зачистку местности от взрывоопасных предметов на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики, где велись активные боевые действия.

С помощью современных миноискателей специалисты проводят инженерную разведку местности, разминирование дорог, лесополос и бывших опорных пунктов противника.

В процессе разминирования саперы столкнулись с 14-ю видами различных взрывных устройств. Зачастую попадаются схроны противника, неразорвавшиеся снаряды, сбросы. Бойцам приходилось обезвреживать различные виды мин как советского образца, так и иностранного производства, а также неразорвавшиеся элементы кассетных боеприпасов.

При обнаружении опасного предмета военнослужащие оценивают обстановку и возможность его извлечения для дальнейшего обезвреживания. В случае невозможности извлечения мин, фугасов или других взрывоопасных предметов специалисты уничтожают их на месте при помощи накладного заряда.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Инженерные войска , Специальная военная операция
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