10.04.2025 (18:30)

Артиллерийские подразделения России и Таджикистана уничтожили бронетехнику условного НВФ в ходе совместного учения

Подразделения артиллерии Совместных сил России и Таджикистана отработали уничтожение условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) в ходе совместного учения в Таджикистане на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон.

По замыслу одного из эпизодов учения, российские расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» выявили координаты местоположения условного НВФ - скопление легкобронированной техники и огневых средств противника. Командующий Совместными силами принял решение начать артиллерийскую подготовку наступления. С целью недопущения дальнейшего продвижения условного противника в район населенного пункта, самоходные артиллерийские установки 201-й военной базы 2С1 «Гвоздика» огнём из 122-мм орудий уничтожили выявленные беспилотной авиацией цели.

В целях нанесения противнику максимального ущерба расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Совместных сил, заняв огневые позиции, нанесли массированный ракетный удар по району выдвижения колонн бронетехники НВФ.

Активная фаза совместного учения Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Таджикистан проходит на горно-пустынном полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Таджикистана в период с 7 по 11 апреля 2025 года.

Основу российского воинского контингента составляют подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа.

В ходе учения воинские контингенты двух стран отрабатывают организацию применения Вооруженных Сил по уничтожению террористических бандформирований, подготовку подразделений к выполнению поставленных задач в условиях горной местности.

Основным этапом учения станет ведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований, а также управление подразделениями в ходе прикрытия государственной границы и уничтожения прорвавшихся бандгрупп.

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