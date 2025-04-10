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10.04.2025 (21:30)

Танкисты ЛенВО отработали стрельбы штатным снарядом из танков Т-80 и Т-90

Танкисты мотострелкового соединения Ленинградского военного округа на полигоне в Ленинградской области выполнили практические задачи на танках Т-90 и Т-80.

Полевые занятия построены на состязательной основе с целью выявления лучших экипажей, которые представят свои подразделения на отборочных этапах конкурса по полевой выучке.

В ходе занятий по огневой подготовке военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из танков штатным снарядом. Танкисты вели огонь по появляющимся и движущимся наземным и низколетящим воздушным целям на удалении до 2,5 тыс. м.

Всего в полевых занятиях на каждый экипаж танка отведено не менее 130 часов на вождение боевых машин и более 110 часов на огневую подготовку. Каждое второе занятие проводится в ночное время суток.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Танки , Боевая подготовка
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