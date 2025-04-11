11.04.2025 (05:00)
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 точным авиаударом уничтожил пункт управления БпЛА ВСУ в курском приграничье
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами и месту запуска БпЛА ВСУ в приграничном районе Курской области.
Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
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