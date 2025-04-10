10.04.2025 (21:00)

Инструкторы ЛенВО провели занятие по специальной подготовке саперов

Инструкторы Ленинградского военного округа провели теоретическое занятие по специальной подготовке саперов.

В ходе проведения занятия около 20 военнослужащих изучили устройство, тактико-технические характеристики противопехотной и фугасной мины, одиночной мины нажимного и натяжного действия, одиночной мины направленного поражения.

Также специалисты изучили порядок действий при установке и обезвреживанию мин и требования безопасности при выполнении данных действий.

В завершении занятия саперы сдали зачеты по специальной подготовке, где отвечали на вопросы, сопряженные с их профессиональной деятельностью.

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