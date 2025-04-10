10.04.2025 (20:30)

Боевые расчёты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота отрабатывают нанесение удара по кораблям условного противника

В позиционных районах в Калининградской области боевые расчеты противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота принимают участие в плановом тактическом учении по нанесению ракетных ударов по кораблям условного противника и обороне побережья.

С ракетчиками на побережье Калининградской области проводятся занятия по тактической, технической и специальной подготовке с целью совершенствования навыков при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении ракетных ударов в различных условиях обстановки.

Экипажи стартовых батарей ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.

В учебных мероприятиях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 15 единиц военной и специальной техники, а также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

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