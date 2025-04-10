Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.04.2025 (20:30)

Боевые расчёты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота отрабатывают нанесение удара по кораблям условного противника

В позиционных районах в Калининградской области боевые расчеты противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота принимают участие в плановом тактическом учении по нанесению ракетных ударов по кораблям условного противника и обороне побережья.

С ракетчиками на побережье Калининградской области проводятся занятия по тактической, технической и специальной подготовке с целью совершенствования навыков при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении ракетных ударов в различных условиях обстановки.

Экипажи стартовых батарей ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развёртыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.

В учебных мероприятиях задействовано более 100 военнослужащих и свыше 15 единиц военной и специальной техники, а также мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Ракетные войска , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false