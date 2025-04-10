10.04.2025 (20:00)

В ходе весеннего призыва Балтийский флот пополнят около трех тысяч военнослужащих

В Калининградской области продолжается весенний призыв, который в соответствии с указом Президента России продлится до 15 июля 2025 года. Призывники прибывают в городские и районные военкоматы для прохождения медицинской комиссии и дальнейшего распределения в соединения и части Балтийского флота.

Призывные комиссии Калининградской области призовут на военную службу порядка 1400 человек. Все молодые люди будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтийского флота. Традиционно, часть призывников отправятся служить в научно-производственную роту Балтийского флота.

Из других субъектов Российской Федерации для прохождения службы на Балтийский флот планируется направить порядка полутора тысяч новобранцев.

Кроме того, помимо призывников, соединения и воинские части флота пополнят около 500 младших специалистов, окончивших учебные части Министерства обороны России.

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