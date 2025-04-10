10.04.2025 (19:30)

В Командовании РВСН чествуют лучших офицеров войск

В командовании РВСН подмосковной Власихе проходят мероприятия по чествованию лучших офицеров войск — отличников боевой подготовки по итогам 2024 г.

В приеме Военным советом РВСН офицеров - отличников боевой подготовки, проводимом под руководством командующего РВСН - генерал-полковника Сергея Каракаева, принимают участие около 30 лучших офицеров ракетных объединений, полигона, ракетных соединений и воинских частей, показавших наиболее высокие результаты в своей профессионально-должностной деятельности.

Основными целями приема Военным советом РВСН лучших офицеров являются придание направления в работе с офицерским составом РВСН, повышение роли и статуса офицера-ракетчика.

Также в ходе нынешнего сбора лучшим офицерам предстоит изучить, обобщить и распространить в войсках их передовой опыт организации боевой подготовки и боевого дежурства в подчиненных подразделениях. Программой проведения приема Военным советом офицеров - отличников боевой подготовки предусмотрены выступления перед участниками мероприятия ряда офицеров управлений, отделов и служб командования РВСН, возложение венков к памятнику Героя Советского Союза - первого главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения главного маршала артиллерии СССР Митрофана Ивановича Неделина, экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации Патриот.

Мероприятие завершится проведением торжественного приема его участников членами Военного совета РВСН, в ходе которого перед ними выступит командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, будет доведен приказ командующего РВСН о поощрении лучших офицеров.

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