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10.04.2025 (19:00)

Специалисты топографической службы ЛенВО в Ленинградской области создали 3-D модели местности для тренировки высокоточных ударов

Специалисты топографической службы Ленинградского военного округа провели тренировки в Ленинградской области.

Военные топографы создали 3-D модели местности для тренировок артиллерийских расчетов гаубиц «Мста-Б» на полигоне. Стрельба велась высокоточными боеприпасами типа «Краснополь», для чего необходимо было выполнить привязку огневых позиций на местности, скорректировать электронные карты для проведения расчетов.

Для подготовки моделей были использованы данные с аэрофотосъемки беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», что позволило с высокой точностью и детализацией построить карту рельефа местности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Наука
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