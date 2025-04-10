10.04.2025 (18:00)
Поиск целей отработали операторы FPV-дронов Балтийского флота в Калининградской области
В Калининградской области военнослужащие Балтийского флота, проходящие курс подготовки по специальности – оператор беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), отработали задачи по поиску и уничтожению объектов условного противника.
В ходе занятий операторы провели подготовку FPV-дронов к работе, после чего провели разведку местности, поиск целей и передачу полученных данных по установленной форме, а также отработали приемы поражения живой силы и техники «противника» на различных дистанциях.
В целях качественной подготовки военнослужащих в тренировках задействованы самые современные БпЛА, позволяющие оперативно и точно поражать статичные и движущиеся цели на больших скоростях.
Занятия были организованы под руководством опытных офицеров и инструкторов, имеющих боевой опыт, полученных в ходе проведения специальной военной операции.