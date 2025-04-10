Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.04.2025 (18:00)

Поиск целей отработали операторы FPV-дронов Балтийского флота в Калининградской области

В Калининградской области военнослужащие Балтийского флота, проходящие курс подготовки по специальности – оператор беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), отработали задачи по поиску и уничтожению объектов условного противника.

В ходе занятий операторы провели подготовку FPV-дронов к работе, после чего провели разведку местности, поиск целей и передачу полученных данных по установленной форме, а также отработали приемы поражения живой силы и техники «противника» на различных дистанциях.

В целях качественной подготовки военнослужащих в тренировках задействованы самые современные БпЛА, позволяющие оперативно и точно поражать статичные и движущиеся цели на больших скоростях.

Занятия были организованы под руководством опытных офицеров и инструкторов, имеющих боевой опыт, полученных в ходе проведения специальной военной операции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false