10.04.2025 (22:30)

Военнослужащие Балтийского флота выполнили стрельбы по воздушным целям из ПЗРК

Военнослужащие в составе расчетов противовоздушной обороны соединений и воинских частей флота провели боевые стрельбы из переносных зенитных ракетных комплексов по целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.

В ходе тренировок на одном из полигонов боевой подготовки в Калининградской области расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла», после проведения подготовительных мероприятий выполнили пуски ракетами по целям, имитировавшим ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты и вертолеты условного противника на различных высотах. Всего было уничтожено около 20 мишеней.

В качестве мишеней, имитирующих средства воздушного нападения условного противника и авиацию, использовались специальные осветительные снаряды, поставленные из самоходных артиллерийских установок «Гвоздика».

Кроме того, в ходе мероприятия были созданы искусственные радиопомехи, которые усложняли выполнение учебно-боевых задач и мешали наведению комплексов на цель.

Всего к боевым стрельбам было привлечено около 50 военнослужащих из состава расчетов ПВО воинских частей и соединений Балтийского флота.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице