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10.04.2025 (17:30)

Навыки вождения автотехники совершенствуют военные водители Балтийского флота

Курс занятий по вождению автотехники в экстремальных условиях проводится с военными водителями на автодромах Балтийского флота.

На специальных трассах автодрома водители на автомобилях Урал, КамАЗ, УАЗ, стоящих на вооружении в соединениях и воинских частях флота, отрабатывают навыки преодоления различных препятствий.

Военные водители выполняют упражнения по вождению по ограниченным проездам, преодолению препятствий и заграждений.

Ранее с военными водителями были проведены занятия по изучению технических характеристик вверенной им техники и требований безопасности при ее эксплуатации.

Всего в практических занятиях по вождению принимают участие более 100 военнослужащих, задействовано около 60 единиц техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка , Автомобили
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