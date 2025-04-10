10.04.2025 (17:30)
Навыки вождения автотехники совершенствуют военные водители Балтийского флота
Курс занятий по вождению автотехники в экстремальных условиях проводится с военными водителями на автодромах Балтийского флота.
На специальных трассах автодрома водители на автомобилях Урал, КамАЗ, УАЗ, стоящих на вооружении в соединениях и воинских частях флота, отрабатывают навыки преодоления различных препятствий.
Военные водители выполняют упражнения по вождению по ограниченным проездам, преодолению препятствий и заграждений.
Ранее с военными водителями были проведены занятия по изучению технических характеристик вверенной им техники и требований безопасности при ее эксплуатации.
Всего в практических занятиях по вождению принимают участие более 100 военнослужащих, задействовано около 60 единиц техники.
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