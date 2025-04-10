10.04.2025 (17:00)

Военные моряки Ленинградской военно-морской базы провели тренировку по обнаружению и ликвидации диверсантов

Военнослужащие соединения охраны водного района Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота провели тренировку по обнаружению подводных диверсантов условного противника и предотвращению ими нападения на объекты военной инфраструктуры.

На первом этапе тренировки водолазами в полном снаряжении были выполнены упражнения по подводному и надводному плаванию вблизи кораблей. В ходе данного этапа были отработаны элементы визуального обнаружения диверсантов, находящихся как в надводном, так и подводном положении. Военнослужащие, несущие вахту на борту кораблей, произвели обнаружение диверсантов имеющимися средствами и их условное уничтожение из штатного вооружения.

На следующем этапе моряки выполнили элемент обнаружения подводных диверсантов с помощью активных гидроакустических станций (сонаров). Опыт данного этапа показал, что пассивные ГАС могут обнаруживать не всё, в частности, с трудом обнаруживают пловцов без оборудования. Это доказывает, что самым эффективном способом обнаружения является метод визуального и пристального наблюдения.

Всего в мероприятии было задействовано более 50 военнослужащих и 10 кораблей, стоящих в пункте базирования Ленинградской военно-морской базы.

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