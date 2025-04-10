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10.04.2025 (16:30)

Разведчики мотострелкового соединения ЮВО организовали засаду и уничтожили условного противника на полигоне в Ставропольском крае

В Ставропольском крае были проведены занятия с военнослужащими разведывательных подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) по организации и проведению засад для условного противника.

Практическая отработка действий состоялась на общевойсковом полигоне ЮВО. Разведчики осуществили воздушную разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и обнаружили группу условного противника, передвигавшуюся в колонне транспортных средств.

На пути следования автомобилей военнослужащие организовали засаду с применением учебных мин. После их подрыва и вынужденной остановки транспорта личный состав с применением штатного стрелкового оружия АК-74, снайперских винтовок СВД и средств имитации вступил в боестолкновение с «врагом», уничтожив живую силу и захватив документы, представляющие ценность для вышестоящего штаба. По завершении задачи разведчики совершили отход в безопасный район.

Подобные занятия с разведчиками проходят регулярно под руководством опытных инструкторов с применением опыта боевых действий, накопленного в зоне проведения специальной военной операции. В мероприятии боевой подготовки приняли участие около 70 военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Боевая подготовка , Разведывательные подразделения
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