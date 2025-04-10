10.04.2025 (16:00)
Военнослужащие ЮВО в Армении продолжают итоговую сдачу нормативов по физической подготовке за ЗПО 2025 года
В течении месяца военнослужащие военной базы Южного военного округа, сдают итоговую проверку по физической подготовке за зимний период обучения 2025 года.
В мероприятии задействованы все категории военнослужащих базы от рядового до высшего командного состава. Сдача нормативов проходит на базе универсального спортивно-тренировочного комплекса «Старт», который оборудован всем необходимым спортивным инвентарем для выполнения упражнений.
Личным составом, в соответствии со своей возрастной группой, выполняются физические упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности в быстроте, силе и выносливости.
Сдача нормативов проходит под контролем специалистов и инструкторов по физической подготовке, а также сопровождается военными медиками.