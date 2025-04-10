10.04.2025 (15:30)

Военно-патриотическая акция ретро-поезд «Победа» прошла в городе Тихорецке

Военно-патриотическая акция ретро-поезд «Победа», организованная командованием Южного военного округа (ЮВО) и управлением Северо-Кавказской железной дорогой в преддверии 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла в городе Тихорецке.

Основная цель акции – военно-патриотическое воспитание граждан, популяризация героев Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции и Вооруженных Сил Российской Федерации в целом.

Перед посетителями на привокзальной площади у паровоза-памятника СО17-12 выступили творческие коллективы концертного ансамбля «Успех» Дома офицеров ЮВО, Дворца культуры железнодорожников на станции Ростов-Главный и Ростовского государственного университета путей сообщения. Этот локомотив одним из первых привел железнодорожный состав в поверженный Берлин 10 мая 1945 года.

Жители и гости города, смогли увидеть стрелковое оружие, вооружение, военную и специальную технику, стоящую на вооружении в российской армии, ознакомиться с продовольственным обеспечением войск, участвующих в специальной военной операции, попробовать блюда, приготовленные в полевой кухне, а также узнать о боевом пути соединений и воинских частей ЮВО. Для желающих подписать контракт с Министерством обороны, развернут мобильный пункт отбора по контракту.

Традиционно повышенный интерес посетителей мероприятия вызвал исторический состав. Его ведут паровоз-участник Сталинградской битвы (Эр-73999) и труженик тыла паровоз ФД-20. В состав ретропоезда включены вагоны теплушки, вагон-салон и вагон-душ. На открытых платформах установлены: грузовик ГАЗ-АА «Полуторка»; 37-мм автоматическая зенитная пушка; 100-мм дивизионная противотанковая пушка МТ-12 «Рапира»; 122-мм гаубица М-30; 152-мм гаубица Д-1; 152-мм самоходная артиллерийская установка ИСУ-152.

Маршрут ретро-поезда меняется ежегодно. В него добавляют большие и малые станции магистрали. Это сделано с целью охватить наибольшее число населенных пунктов, расположенных в границах СКЖД.

Конечной точкой маршрута ретро-поезда будет город Ростов-на-Дону. С момента начала акции ее посетили более 10 тысяч человек.

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