10.04.2025 (15:00)
Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, выполнили стрельбы из РПГ-7 на полигоне ЮВО в Ростовской области
Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, выполнили боевые стрельбы из РПГ-7 в учебном центре Южного военного округа в Ростовской области.
Подготовка штурмовиков проводится по специальной программе обучения, адаптированной к реальным условиям современного боя. Опытные военнослужащие совместно с инструкторами, участниками специальной военной операции обучают личный состав.
Военнослужащие вели огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и боевую технику противника, из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. Личный состав выполнил огневые задачи как в наступлении, так и в обороне.
Кроме того, в рамках тренировки гранатометчики отрабатывали занятие и маскировку огневых позиций, скрытное перемещение на поле боя, разведку целей, их опознавание, определение дальностей.
После завершения интенсивного курса общевойсковой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.