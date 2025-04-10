10.04.2025 (15:00)

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, выполнили стрельбы из РПГ-7 на полигоне ЮВО в Ростовской области

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, выполнили боевые стрельбы из РПГ-7 в учебном центре Южного военного округа в Ростовской области.

Подготовка штурмовиков проводится по специальной программе обучения, адаптированной к реальным условиям современного боя. Опытные военнослужащие совместно с инструкторами, участниками специальной военной операции обучают личный состав.

Военнослужащие вели огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и боевую технику противника, из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. Личный состав выполнил огневые задачи как в наступлении, так и в обороне.

Кроме того, в рамках тренировки гранатометчики отрабатывали занятие и маскировку огневых позиций, скрытное перемещение на поле боя, разведку целей, их опознавание, определение дальностей.

После завершения интенсивного курса общевойсковой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.

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