10.04.2025 (14:45)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 10 апреля 2025 г.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Проходы, Турья, Краснополье, Угроеды и Миропольское Сумской области.

Потери противника составили до 105 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики, Двуречанское Харьковской области, Ямполь и Кировск Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Заря, Клебан-Бык, Григоровка и Тарасовка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Елизаветовка, Петровского, Котляровка, Новосергеевка и Богдановка Донецкой Народной Республики.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Богатырь, Шевченко и Отрадное Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новопавловка, Благовещенское и Каменское Запорожской области.

Уничтожены до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 200 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

660 самолетов,

283 вертолета,

50 812 беспилотных летательных аппаратов,

601 зенитный ракетный комплекс,

22 752 танка и других боевых бронированных машин,

1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня,

23 434 орудия полевой артиллерии и минометов,

33 876 единиц специальной военной автомобильной техники.

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