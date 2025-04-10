10.04.2025 (12:45)

Заявление Минобороны России

Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре.



За прошедшие сутки ВСУ совершили 11 атак на объекты российской энергетики.



В Луганской Народной Республике:

9 апреля в 03.22 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия 500 кВ Новодонбасская – Победа филиала ПАО «Россети» – Донбасское ПМЭС. Без электроснабжения оставалось промышленное предприятие «Стахановский завод ферросплавов».

9 апреля в 10.48 в результате атаки украинского БПЛА по электроподстанции Антрацит филиала ПАО «Россети» – Донбасское ПМЭС отключена высоковольтная линия 110 кВ.



В Донецкой Народной Республике:

9 апреля в 17.45 в г. Горловка на объект ПАО «Россети» с украинского БПЛА осуществлен сброс боеприпаса.



В Запорожской области:

9 апреля в 09.00 в результате атаки БПЛА из-за обрыва проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия ГУП «Таврия-Энерго». Без электроснабжения осталась мини-котельная.



В Херсонской области:

9 апреля в 18.55 в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию Бэхтеры ГУП «Херсоноблэнерго» повреждены трансформаторы. Без электроснабжения осталось около 5 тысяч бытовых потребителей в шести населенных пунктах Голопристанского района.



В Курской области:

9 апреля в 08.45 в результате обстрела ВСУ из-за обрыва проводов в пролетах опор отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Без электроснабжения остались более 600 бытовых потребителей в Большесолдатском районе.



В Брянской области:

9 апреля в 18.15 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Страчево филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» из-за повреждения корпуса отключилась комплектная трансформаторная подстанция.

9 апреля в 18.51 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Светово филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» из-за повреждения трансформатора отключилась комплектная трансформаторная подстанция. Без электроснабжения остались бытовые потребители в Севском районе.



В Белгородской области:

9 апреля в 14.01 в результате атаки украинского БПЛА в г. Шебекино на ул. Веселая поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО «Газпром газораспределение Белгород».

10 апреля в 05.29 зафиксирован сброс боеприпаса с украинского БПЛА по электроподстанции 110 кВ Грайворон филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго»).

В Краснодарском крае:

9 апреля в 00.43 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Варениковская – Джигинская ПАО «Россети Кубань».

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