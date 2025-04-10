10.04.2025 (14:30)
В филиале Военной академии РВСН во второй раз прошла военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»
В преддверии 80-ой годовщины Победы советского народа над фашистской Германией в филиале Военной академии РВСН им. Петра Великого была проведена военно-спортивная игра «Зарница 2.0».
В ней приняли участие более 250 участников в составе 27 команд общеобразовательных учреждений городского округа Серпухов.
На торжественном открытии игры учащимися школ были возложены цветы к мемориалу павшим офицерам и курсантам училища в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., память павших присутствующие почтили минутой молчания.
Представители командования филиала, ветеранских организаций и председатель Комитета по образованию администрации городского округа Серпухов пожелали ярких побед участникам игры.
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