10.04.2025 (14:00)

В военных городках Республики Бурятия проводятся мероприятия по снижению затрат за потребляемые энергоресурсы

Ежегодно в целях снижения затрат за потребленную тепловую энергию, поставляемую на объекты военных городков Республики Бурятия сторонними организациями, специалисты жилищно– коммунальной службы № 10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Восточному военному округу) проводят комплекс мероприятий по установке и вводу в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии.

В период за 2022–2025 гг. в военных городках смонтированы и установлены более 40 узлов учета потребления тепловой энергии, за счет которых произошло уменьшение затрат на оплату за потреблённые энергоресурсы. Ежегодная экономия от проведенной работы составляет более шести миллионов рублей в год.

Снижение затрат на содержание военных городков - одно из приоритетных направлений, в работе ФГБУ «Центрального Жилищно-Коммунального Управления» Минобороны России, основная цель проводимых мероприятий обеспечение надежности теплоснабжения и экономической эффективности по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры Вооруженных сил Российской Федерации.

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