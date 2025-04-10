10.04.2025 (13:30)

Специалисты инженерно-саперного соединения ВВО приступили к проведению взрывных работ на реке Шилка в Забайкалье

Личный состав группы саперов-подрывников инженерно-саперного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа приступил к проведению подрывных работ на реке Шилка в Сретенском районе Забайкальского края.

Работы по ослаблению ледового поля в русле реки проводятся во взаимодействии с подразделениями МЧС России с целью недопущения образования ледовых заторов и возможного повышения уровня воды вблизи населенного пункта Усть-Карск.

По прибытии в назначенный район военные специалисты провели замеры толщины льда, которая составила от 1,5 до 1,7 метра и подготовили более 30 лунок для сосредоточенных зарядов.

Специалисты инженерных войск произвели расчеты необходимой массы заряда для проведения взрывных работ и заложили более 200 килограммов взрывчатого вещества в лунки затем провели подрыв.

По завершению работ в районе Усть-Карска саперы-подрывники переместятся на новый участок работ далее по течению реки.

По плану подрывные работы займут около 5 суток. Для их выполнения специалисты получили 500 килограммов взрывчатых веществ.

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