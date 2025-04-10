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10.04.2025 (13:00)

Юнармейцы Мордовии приняли участие в акции «Верни герою имя»

Участники юнармейского движения Республики Мордовия приняли участие в патриотической акции «Верни герою имя». Школьники облагородили территорию мемориального кладбища № 1, где захоронены умершие от ран в госпиталях Саранска и труженики тыла в годы Великой Отечественной войны.

Школьники убрали старую листву и мусор, скопившейся за осенне-зимний период. Также ребята очистили от пыли и грязи обелиск и таблички с указанием имён красноармейцев и тех, кто ковал победу в тылу. Затем юнармейцы почтили минутой молчания память погибших героев и возложили цветы к обелиску.

Всероссийская патриотическая акция «Верни герою имя» проходит во всех регионах России. В Центральном военном округе (ЦВО) участие принимают юнармейцы из всех 29 субъектов, которые входят в зону дислокации военного округа. Ребята не только активно приводят в порядок памятники, обелиски и монументы, посвящённые подвигу советских граждан в годы войны, но и проводят информирование граждан о подвигах, тех кто отстоял мир в 1945-м году. Основная цель – патриотическое воспитание, побуждению молодого поколения к изучению истории Отечества.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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