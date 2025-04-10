10.04.2025 (11:30)

Лётчики палубной авиации Северного флота выполнили учебно-боевые полёты

Лётчики отдельного корабельного истребительного авиационного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили учебно-боевые полёты в воздушном пространстве Кольского полуострова и Баренцева моря.

Экипажи многоцелевых истребителей МиГ-29К выполнили элементы воздушного боя с маневренной и неманёвренной целью, с отработкой элементов простого и сложного пилотажа на различных высотах.

Роль самолета условного противника сыграл экипаж палубного истребителя. Он имитировал нанесение ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Российской Федерации в Арктике.

В полетах также приняли участие летчики из числа молодого пополнения. Используя боевые возможности самолёта, лётчики отработали действия по наведению на цель и перехвату самолета условного противника.

Авиаторы показали высокую готовность к выполнению учебно-боевых задач.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице