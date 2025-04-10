10.04.2025 (12:30)

В ВВО состоялась первая отправка призывников в рамках весеннего призыва 2025 года

В субъектах Дальневосточного федерального округа (Камчатском, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Сахалинской, Магаданской, Амурской и Еврейской автономной областях, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия) состоялись первые отправки призывников в рамках весеннего призыва 2025 года.

Перед отправкой в воинские части Восточного военного округа личный состав молодого пополнения полностью обеспечивается всесезонным комплектом полевого обмундирования. Также каждому призывнику выдается армейский несессер с предметами личной гигиены, банковская карта для начисления денежного довольствия, сухой паек и бутилированная вода на путь следования.

Нововведением в этом году стало использование государственной информационной системы о всех гражданах, подлежащих воинскому учету. Эта база данных, в частности, предусматривает рассылку повесток в электронном виде.

Ранее в военных комиссариатах призывники прошли призывную и медицинскую комиссии с определением категории годности, а также мероприятия профессионально-психологического отбора.

Помимо этого, военнослужащие по призыву получают персональные электронные карты, на которых будет храниться, и дополняться вся информация о призывнике. Это автобиография и результаты медицинского осмотра, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое.

Всего в ходе весеннего призыва для прохождения военной службы планируется направить более 10 тысяч дальневосточников. Большинство из них пройдут службу в воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в регионах Дальневосточного федерального округа.

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