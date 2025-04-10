10.04.2025 (12:00)

Военнослужащие ЛенВО выполнили нормативы по физической подготовке

Уровень физической подготовки офицеров и военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в войсках Ленинградского военного округа, был проверен в ходе контрольных занятий по итогам зимнего периода обучения 2024 года.

В зависимости от возрастной категории военнослужащие сдавали

нормативы на силу, ловкость, быстроту и выносливость, а также военно-прикладные виды спорта.

В ходе проверки определялись качество управления физической подготовкой, состояние физической подготовленности военнослужащих, наличие и состояние учебно-материальной базы по физической подготовке и организация работы по развитию военно-прикладных видов спорта.

По итогам работы комиссия отметила возросшую организацию физической подготовки, стремление личного состава показать высокие результаты.

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