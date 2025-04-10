10.04.2025 (11:00)

Военнослужащие ВВО отработали действия в наступлении и обороне в Бурятии

Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), заключившими первые контракты с Минобороны России, отработали действия в наступлении и обороне.

Личный состав учится действовать в составе малых групп, перемещаясь от укрытия к укрытию последовательно прикрывая друг друга. Особое внимание обращено на правильное взаимодействие обучаемых друг с другом, а также контроль расхода боеприпасов.

Также перед штурмом, мотострелки учатся производить разведку местности, выявлять количество целей и их вооружение.

В целях качественной подготовки военнослужащих, на полигоне подготовлены укрытия, имитирующие разрушенные здания, оконные проемы, вход с дверью в здание, окопы для ведения стрельбы стоя с колена, противотанковые, противопехотные и невзрывные заграждения.

Подобные тренировки направлены на повышение навыков выполнения боевых задач в условиях постоянно меняющейся обстановки, а также улучшение реакции и навыков скоростной стрельбы.

Занятия проходят ежедневно и проводятся под руководством инструкторов с учетом боевого опыта, полученного в зоне проведения специальной военной операции. К каждому военнослужащему применяется индивидуальный подход, полученные навыки доводятся до совершенства.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице