10.04.2025 (10:00)

Расчеты РСЗО «Ураган» артиллерийской бригады ВДВ уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в Курском приграничье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты РСЗО «Ураган» артиллерийской бригады ВДВ уничтожили боевую технику и живую силу ВСУ в Курском приграничье

В ходе проведения воздушной разведки в Курском приграничье расчет комплекса беспилотного летательного аппарата вскрыл передвижение техники ВСУ с личным составом в сторону линии боевого соприкосновения и передал информацию на командный пункт артиллерии. После получения координат целей от подразделений беспилотной авиации и уточнения данных разведки, расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган» артиллерийской бригады ВДВ нанесли удар по выявленным целям. Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БпЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применялись осколочно-фугасные боеприпасы, что позволило нанести максимальный урон бронетехнике и живой силе противника. Слаженные действия разведывательных подразделений и артиллеристов-десантников не позволили подкреплениям украинских националистов приблизиться к населенному пункту, в котором подразделения ВДВ завершали разгром закрепившегося там противника. После проведения боевой стрельбы расчеты РСЗО «Ураган» оперативно меняют огневые позиции для исключения нанесения ответного огня со стороны противника. Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» дают возможность атаковать тыловые районы противника, нарушая пути снабжения украинских националистов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице